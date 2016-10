Após mudanças, Caminhada da Paz não acontecerá este ano

Um dos eventos católicos mais aguardados pela comunidade religiosa da macrorregião de Picos, a Caminhada da Solidariedade e da Paz, não será realizada este ano. A mudança é devido modificações no regimento interno da Caminhada que visam a integração de novos membros à equipe, bem como o envolvimento das demais paróquias da Diocese de Picos.

A XII edição da Caminhada da Solidariedade da Paz prevista para acontecer em 2017 está sob a coordenação geral dos padres: o pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, Pe. Sebastião Francisco dos Santos; pároco da Paróquia de Ipiranga do Piauí, Pe. Feliciano Dias e o pároco de Santa Cruz do Piauí, Francisco de Assis. A medida visa descentralizar as ações que ficavam mais concentradas nas paróquias de Picos.

Segundo um dos coordenadores da Caminhada da Solidariedade e da Paz, Pe. Francisco de Assis, ainda não existe uma data definida para a realização do evento, nem a delimitação de um tema.

“Nos reunimos enquanto Conselho Diocesano de Pastoral e também a partir de algumas orientações do Colégio de Consultores da Diocese de Picos foi pensado o evento para o próximo ano. Esta nova equipe juntamente com os membros e a Cáritas darão continuidade aos trabalhos que acontecerão de uma nova forma indo ao encontro do Plano da Cáritas”, explicou o coordenador.

Outra mudança a ser implantada é a prestação de contas e aplicação do dinheiro arrecadado no evento que agora ficará a cargo da Cáritas Diocesana. A exemplo de edições anteriores, os recursos adquiridos serão revestidos em projetos sociais.

Até julho de 2015 já foram promovidas onze edições da Caminhada da Solidariedade e da Paz. O evento que reúne milhares de pessoas é um dos grandes símbolos de evangelização da Diocese de Picos.