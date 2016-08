Após perder controle do veículo, condutor colide contra poste no bairro Junco

Na madrugada desta quinta-feira,01, por volta de 04h30min, na Avenida Senador Helvídeo Nunes de Barros, na BR-316, na altura do Bairro Junco, um carro modelo Corsa, de cor azul, de placa JFF- 8533, acabou colidindo contra um poste de energia elétrica.

Segundo informações do condutor do veículo que não quis ser identificado, o carro apresentou problemas no câmbio de marchas, e quando tentou verificar a situação, acabou colidindo frontalmente contra o poste.