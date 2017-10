Após reajuste de 27%, contas de luz terão tarifa extra a partir de hoje

As contas de energia elétrica vão pesar muito mais no bolso dos brasileiros a partir deste mês de outubro. No Piauí, já está em vigor, desde o dia 28 de setembro, o reajuste de 27,63% homologado pela Aneel.

Mas, somado a esse aumento, a estiagem e a necessidade de uso das termelétricas levou a Agência a adotar a tarifa vermelha no patamar 2 – a mais cara. Com isso, além do reajuste anual, a taxa extra cobrada nas contas de luz vai subir, neste mês de outubro, para R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos.

É a primeira vez que o patamar 2 é acionado – desde que a bandeira vermelha passou a contar com as duas graduações, em janeiro de 2016.

A justificativa da Aneel é que a situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas alcançou níveis preocupantes e, ainda que não haja risco de desabastecimento de energia elétrica, é preciso reforçar as ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício.

Cidade Verde