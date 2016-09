Após rodada e negociação, greve dos bancários pode chegar ao fim hoje

A greve dos bancários que já dura uma semana, segue com 8.454 agências e 38 centros administrativos fechados em todo o país, segundo dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).

As rodadas de negociações continuam a todo vapor. Na tarde desta terça-feira, 13, às 14h00, ocorreu mais uma rodada envolvendo a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), e os sindicatos. A reunião que ocorre no Estado de São Paulo pode decidir o rumo da greve.

Na cidade de Picos, as agências bancárias também aderiram à greve deflagrada na última terça-feira, 06. Devido o movimento grevista alguns serviços deixaram de ser prestados aos clientes.

O diretor regional do Sindicato dos Bancários do Piauí, Antônio Libório, explica que até o momento está funcionando apenas o autoatendimento nos caixas eletrônicos, onde há limite para saques que não podem exceder a quantia de R$1.500, e depósitos no valor de R$ 5.000.

“Com a greve apenas o autoatendimento vai funcionar normalmente. No entanto, outros serviços como receber cartão, saque pela primeira vez, abertura de conta, todos estes ficam impossibilitados”, disse Antônio Libório.