Após ser assediada, jovem de 19 anos mata homem

Um homem de 42 anos foi morto na noite de quarta-feira (13) com golpes de canivete na Rua Dom Vital, próximo ao Mercado Turístico, no Centro de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), testemunhas disseram que, por volta das 22h20, Antônio Fernando Santos teria passado a mão nas nádegas da jovem de 19 anos, Sulamita Kelly Rodrigues Farias. Em seguida, a moça foi em casa, pegou um canivete e retornou ao local, quando esfaqueou o homem na região do tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros a vítima, que foi encaminhado ao hospital, mas ele não resistiu. O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística foram até o local e tomaram as providências legais.

Segundo a polícia, após o crime, a jovem ainda voltou na sua residência na Rua Governador Eraldo Gueiros Leite, no Centro, mas depois fugiu em sentido ignorado. Foram realizadas buscas, mas ela ainda está foragida.

“No decorrer da investigação, a gente vai trazer todos os elementos para que a gente possa tipificar, da forma mais correta, para verificar se há uma quilificadora ou não, se a autora vai responder por homicídio privilegiado. As investigações, ao término, é que vão esclarecer toda a situação”, explica o delegado Marceone Ferreira.

Fonte: G1