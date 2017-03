Após ser encontrada, adolescente nega sequestro no Piauí, diz delegado

Depois de ter sido encontrada, a jovem de 16 anos que estava desaparecida há dois dias e teria sido sequestrada pelo companheiro na cidade de Betânia do Piauí, negou em depoimento que havia sido forçada a seguir suspeito e que na verdade o acompanhou por vontade própria. A informação foi confirmada pelo delegado Witalo Vasconcelos, que investiga o caso.

“A menina falou que não teve sequestro e foi com o companheiro porque quis. Ela disse que se assustou com a situação, em ver o homem armado, que na verdade usava uma arma falsa, e o acompanhou. Eles passaram dois dias no meio da mata onde dormiam”, contou.

Ainda de acordo com o delegado, a adolescente negou que tivesse sido agredida. “Ela negou qualquer tipo de violência e disse que passaram todo esse tempo normalmente. A jovem demonstrou tranquilidade ao prestar depoimento e não apresentou hematomas pelo corpo, apenas marca de quem dormiu mesmo ao relento”, esclareceu.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na casa da avó do suspeito quando foi obrigada a deixar o local com uma arma apontada em sua direção. O rapaz de 19 anos praticou o ato criminoso porque não concordava com fim do relacionamento. O suposto sequestro ocorreu na noite de segunda-feira (27). Já o delegado Vasconcelos, informou que rapaz mantinha uma união estável com a jovem e tudo teria ocorrido por ciúmes.

A adolescente só foi encontrada na tarde desta quinta-feira (2) pela própria mãe que ajudava nas buscas às margens de uma rodovia. O delegado informou que o suspeito continua sendo procurado para prestar esclarecimento e finalizar o inquérito.“Nós iremos ouvir o suspeito e mais testemunhas para finalizar o inquérito e saber se a adolescente, o suspeito e outras pessoas serão indiciados. A polícia foi toda mobilizada para o caso e temos que saber de fato o que houve”, finalizou.

G1 Piauí