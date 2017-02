Após ter renda bloqueada, SEP garante presença em jogo contra Altos

Depois de ter 70% da renda bloqueada no último fim de semana e temer não conseguir viajar para o próximo jogo do Campeonato Piauiense, a Sociedade Esportiva de Picos garantiu que estará em Teresina (PI) para o jogo de domingo (26) contra o Altos.

O presidente Rodrigo Lima confirmou ao Cidadeverde.com que o timer virá para a partida na capital.

– Tudo resolvido. Viajaremos no sábado às 12h.

Mas a pendência judicial, que Rodrigo Lima herdou de gestões anteriores, continua.

A juíza Maria da Conceição Gonçalves Portela, da 1ª Vara da Comarca de Picos (PI), determinou o bloqueio de 70% da renda do jogo entre Sociedade Esportiva de Picos e Parnahyba, disputado no último sábado (18), pelo Campeonato Piauiense. Além de perder o jogo por 3 a 1 e o dinheiro, o Zangão deve ter a renda da próxima partida também bloqueada.

O processo movido foi movido por um empresário e se refere a uma dívida da SEP com um hotel da cidade. O clube ficou sem dinheiro para pagar as despesas da partida e outros gastos.

A ação foi ajuizada ainda em 2010 por José Cércio Gonçalves de Macêdo. O valor a ser seqüestrado é de quase R$ 25 mil.

No jogo de sábado, o clube vendeu 1.673 ingressos, que geraram uma renda bruta de R$ 7.880. A se repetir essa renda, seriam necessárias pelo menos quatro partidas com parte do dinheiro seqüestrado.

Em entrevista, Rodrigo Lima informou que foi surpreendido com o bloqueio da renda sem receber qualquer notificação judicial anterior. O presidente da SEP informou que vai tentar um acordo com o autor da ação e frisou que o clube já tem retirado 10% de todas as rendas para quitar outros débitos.

A SEP ainda enfrentará em casa, neste 1º turno do Campeonato, apenas o 4 de Julho, no dia 4 de março. Se não avançar para as semifinais, sua próxima partida no estádio Helvídio Nunes será apenas em 1º de abril, contra o Flamengo.

Cidade Verde