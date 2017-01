Após tremor, Governo recomenda que todos saiam dos prédios

EM decorrência do tremor de terra sentido na manhã desta terça (3) no Piauí, o governador Wellington Dias acionou o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e fez contato com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. A intenção é garantir a segurança da população e identificar o mais rápido possível as causas do abalo. Alguns prédios na cidade foram evacuados e não há registros de feridos ou vítimas.

O sismógrafo da Policia Federal no Piauí apontou que o tremor de terra na Capital atingiu 5 na escala richter. A PF possui em sua sede em Teresina um sismógrafo. Os dados foram enviados para o departamento da Polícia Federal Nacional para que seja repassado para outros órgãos.

A delegada da Mulher, Vilma Alves, disse que a recomendação do Governo é todos os funcionários saiam dos prédios, pois pode haver um tremor ainda mais forte.

Segundo ela, na Delegacia Especializada, todos saíram dos seus postos de trabalho, pois o tremor foi forte. “Os computadores saíram do lugar, as pessoas correram, as mesas tremeram. O governo avisou para todos saiam de seus locais de trabalho, pois ainda pode haver um novo tremor.

O secretario Estadual de meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ziza Carvalho, falou que teve que se evacuar do prédio. “Os servidores estavam trabalhando. Eu estava no gabinete e de repente a mesa começou a tremer. Avisei que estava tremendo e todos já estavam saindo do local. Como o nosso gabinete fica no quito andar, a sensação foi muito forte. Eu estava pesquisando e vi que em 2015 teve um tremor em Teresina de 3,4 graus, outro aconteceu em 2008”, diz.

O abalo sísmico aconteceu nos municípios de Vargem branca e Belágua, no Maranhão. “Não sabemos ainda qual a escala que foi o tremor, segundo a CPRM foi de 4.6, outros dizem que foi 5. Vamos confrontar todos os dados para que o governo solte uma nota oficial” ,afirmou o secretario Estadual de meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ziza Carvalho.

A animadora de festas infantis, Solange Lopes, disse que o tremor ocorreu quando estava no caixa do banco no centro. Ela ficou tremula. “Escutei o pessoal gritar correr, pensei que era um assalto, quase desmaiei e depois soube que era um tremor”, conta.

O atendimento do Banco do Brasil, da Rua Álvaro Mendes, Centro, estão suspensos por tempo indeterminados, os funcionários estão do lado de fora. Alguns clientes ainda estão nos prédio, mas já estão sendo desocupados.

Já na Caixa Econômica da Rua Areolino de Abreu, os funcionários paralisaram os trabalho e estão apreensivos.

MacGeorge Rodrigues dos Anjos disse que estava no terceiro andar no momento do tremor. “Quase cai, tremeu mesa, tremeu todo”, conta.

Kleber Galvão, estava em atendimento no banco. “Descemos do prédio e ficamos aguardando”, diz.

A professora Nazilde Coelho estava fazendo compras no Centro de Teresina quando sentiu o tremor. “Todo mundo correu, avisando que estava tremendo. Isso é um aviso de Deus”, fala.

Um loja de compras de ouro, no Centro ficou com o teto racharam assim que ocorreu o tremor. Gerônimo Filho Barbosa, dono da loja conta que a rachadura atingiu o telhado de geso e as paredes. “Senti um tremor na barriga, quando olhei pra cima vi que estava rachando o teto. Nunca tinha visto isso”, conta.

