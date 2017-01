Após vereadores taparem buracos com terra, governador autoriza reforma da PI 245

Há muito tempo a população de Itainópolis vem sofrendo com as péssimas condições da PI 245, no trecho que liga a cidade à BR 407 e Picos. A última reforma que a rodovia teve foi às vésperas das eleições para governador, em 2014. De lá para cá, a quantidade de buracos só vem aumentando, tornando o trecho intrafegável, causando prejuízos, acidentes e muitos transtornos aos usuários, que frequentemente precisam se deslocar para a cidade polo da região.

Em outubro deste ano, os proprietários de transportes alternativos de Itainópolis e cidades vizinhas realizaram uma manifestação reivindicando a reconstrução do asfalto. O ato foi destaque na imprensa do Estado. A repercussão fez o protesto chegar ao conhecimento do governador Wellington Dias, que, ao lado do deputado Francis Lopes, gravou um vídeo comentando o ato dos perueiros e prometendo a obra para novembro. A obra chegou a ser licitada, porém, nunca saiu do papel. Enquanto isso, a situação do asfalto da rodovia se agrava.

Cansado de esperar pela iniciativa do Governo do Estado e não aguentando mais a precariedade da rodovia, um vereador do município de Itainópolis, Erivan Osmundo dos Santos, resolveu tapar com barro os buracos dos trechos mais críticos da pista. Segundo o parlamentar, sua iniciativa não iria resolver o problema, mas ia amenizar o sofrimento dos usuários.

A iniciativa tomou grande repercussão nas redes sociais e recebeu o apoio de populares. Até mesmo o cantor Frank Aguiar participou dos trabalhos. Um outro vereador do município, Cléber de Sousa Campos, também participou da operação tapa buracos. A postagem de uma moradora de Itainópolis, Mirtes Monteiro, em sua página no Facebook, teve mais de 60 compartilhamentos, mais de 340 curtidas e mais de 100 comentários.

Governador reautoriza obra

Diante da nova repercussão do caso, o deputado federal José de Andrade Maia Filho, o Mainha (PP), que já foi prefeito de Itainópolis, reivindicou do governador Wellington Dias (PT) a recuperação do asfaltamento da PI-245.

Segundo o deputado Mainha, o governador atendeu sua reivindicação e ligou para a direção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI) determinando que a obra seja providenciada imediatamente. A obra está orçada R$ 9 milhões.

Com informações de Anderson Monteiro