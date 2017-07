Araripina, Marcolândia e região registra madrugada mais fria do ano

Araripina no Sertão de Pernambuco teve a madrugada mais fria do ano nesta terça-feira (04), de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac). Segundo o órgão, a temperatura deve permanecer assim até o início de agosto, quando as temperaturas voltam a subir na região.

A Apac informou que em Araripina os termômetros chegaram a registar na manhã desta terça-feira (4) uma temperatura inferior a 16ºC. A cidade amanheceu com a temperatura baixa e o vento gelado. Com isso, o araripinense teve que tirar o agasalho do guarda-roupa. Já na Zona rural, a temperatura baixou ainda mais e ficou em torno de 15ºC.

Ainda de acordo com a Apac, nesta quarta-feira (05) a temperatura vai cair mais ainda, podendo a chegar a 15ºC na cidade, e 14ºC na zona rural do município.

Municípios da região como Marcolândia também vem registrando temperaturas amenas. Até o município de São Julião registrou na ultima terça a temperatura de 20ºC.

Blog do Roberto