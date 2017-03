Araripina terá aeroporto e pode ganhar voo da Azul

Localizada na região do Araripe, Araripina, a 137,8 km de Picos, é a capital do polo gesseiro, responsável por 95% da produção do gesso nacional e está próxima de se transformar num dos maiores parques eólicos do Nordeste.

Segundo ele, o secretário de Transportes, Sebastião Oliveira, seguindo determinações do governador, anunciou, ontem, boas novas para Araripina, durante agenda de trabalho no Recife, na qual esteve presente ao lado da assessora especial Roberta Arraes. De antemão, o Governo garantiu a recuperação da estrada que liga o município ao distrito de Gergelim e Nascente.

Também foi assinada autorização para elaboração do Projeto Executivo de pavimentação asfáltica da estrada que liga Araripina ao distrito de Lagoa do Barro. Alexandre e Roberta ouviram ainda do secretário que estão sendo feitas gestões para, finalmente, viabilizar o aeroporto regional do Araripe, graças a decisão da companhia aérea Azul de instalar seu Hub no Estado.

Com isso, Araripina poderá contar com voos para o Recife. “Com estas ações, Araripina irá consolidar a sua vocação para o desenvolvimento, esforço comum dentre as inúmeras parcerias que foram estabelecidas com a iniciativa privada, destacando a criação do parque de energia eólica e tantos outros empreendimentos que carecem de melhor infraestrutura, comemorou o prefeito.

