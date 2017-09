Armazém Paraíba faz grande queimão de  modas para você

O Armazém Paraíba embala no estilo americano de promover modas com descontos incríveis e oferta a maior promoção no setor de modas. São descontos incríveis que ultrapassam 50% em produtos de marcas variadas e famosas , como Olympikus, Pegada, Dudalina e outras grifes famosas.

A Outlet Moda Paraíba acontece de 18 a 30 de setembro. A loja em Picos preparou uma uma grande variedades de itens para o cliente comprar e aproveitar o melhor da moda pelo menor preço. São vantagens que vale apena, além do baixo preço a facilidade para pagar no cartão de crédito em até 10 vezes e 12 vezes no cartão Paraíba, sem juros.

O gerente F. Costa confirmou a realização da grande promoção de vendas, informando que será a maior promoção dos últimos tempos no setor de calçados , tecidos e confecções, é a moda de qualidade pelo menor preço da cidade e da região. “ São produtos de marcas que vão estar na grande promoção, esperamos por você com promoções incríveis”, disse F.Costa.

Confira os preços anunciados e ainda terão muitas novidades com preço de queimão Outlet Paraíba .

CALÇADOS

Sapato Pegada de R$ 169 por R$ 85

Sapatênis Pegada de R$ 129 por R$ 55

Tênis Olympikus feminino de R$ 154 por R$ 75

Sapatilhas de R$ 65 por R$ 29

Sandálias Dakota de R$ 85 por R$ 34

ROUPAS

Camisa Gola polo, Aleatory de R$ 139 por R$ 75

Blusa Dudalina Dinâmica de R$ 139 por R$ 39

Bermuda masculina de 85 por R$ 45

Calça jeans feminina de R$ 139 por R$ 59

TECIDOS

Tafetá liso a partir R$ 2,90

Gabardine liso a partir R$ 4,90

Viscose lisa a partir R$ 4,90

Sarja estampada a partir R$ 12,90.

CAMA , MESA E BANHO

Lençol de cama santista casal de R$ 72 por R$ 34