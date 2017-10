Armazém Paraíba realiza sorteios de prêmios

O Armazém Paraíba de Picos realizou neste sábado (20) vários sorteios de prêmios para os clientes que participaram da promoção de aniversário de 58 anos da empresa. Na oportunidade foram sorteados 69 vales compras.

De acordo com o gerente do Armazém Paraíba de Picos, F. Costa, os vales compras são nos valores de R$ 100, R$ 150, R$ 200, R$ 250, R$ 300 e R$ 400. Ao todo, a campanha sorteou um total de quase R$ 30 mil em prêmios.

O gerente destacou ainda que os clientes dos sorteios são oriundos de toda região de Picos e até mesmo de outros estados. “Tivemos cupons de Campos Sales, no Ceará, de Ouricuri, no Pernambuco, ou seja, o Armazém Paraíba de Picos está indo longe”, disse.

Na oportunidade, F. Costa agradeceu aos clientes que participaram da promoção e pela confiança na empresa. “Tudo que a gente faz é em benefício do cliente e ficamos felizes em ver o retorno com essa imensidão de cupons aqui para sortear”, frisou.

F. Costa informou ainda que na próxima semana, a partir de segunda-feira (22), o Armazém Paraíba estará com nova promoção no setor de tecidos com preços baixos para os clientes.