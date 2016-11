Arrombamento à casa é registrao no bairro Junco

Arrombamentos voltam a ser registrados pela Polícia Militar de Picos. No último domingo, 06, por volta de 23h45min, uma residência foi alvo de arrombamento no bairro Junco. Do local foram levados roupas, documentos e panelas.

Segundo dados da PM, no momento da ação não havia ninguém no imóvel. O proprietário da casa identificado por Eslai Alves Pereira percebeu que tudo estava revirado ao retornar para o local.

A Polícia Militar foi acionada e diligências foram feitas. No entanto, nenhum suspeito foi encontrado.

A Polícia Militar de Picos considerou o final de semana como tranquilo. A corporação registrou apenas duas ocorrências durante o período.