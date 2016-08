Artista plástico picoense Tácito Ibiapina morre aos 65 anos

A cidade de Picos perdeu na noite desta quarta-feira, 24, uma de suas notáveis personalidades, o artista plástico Tácito Fontes de Moura Ibiapina, de 65 anos. O artista que estava internado no Hospital Memorial do Carmo veio a óbito em decorrência de problemas respiratórios.

Segundo informações de familiares, o corpo do artista está sendo velado no salão da Funerária Santa Ana, próximo ao Hospital Regional de Picos. Desde a noite de ontem, dezenas de pessoas compareceram ao local prestando suas últimas homenagens ao artista.

Após o fim do velório às 16h00, ocorrerá a missa de corpo presente na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios. O sepultamento será no Cemitério São Pedro de Alcantâra.

A vida esculpida em telas

Conhecido mundialmente pela riqueza e simplicidade de suas pinturas, Tácito Ibiapina já expôs suas obras em galerias de arte de vários países. Com um currículo bastante extenso possui 63 exposições individuais e 55 exposições coletivas, além de acervos particulares na Alemanha, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Suíça, Holanda, Japão, Argentina, Grécia, México, Itália, Portugal, Inglaterra entre outros.

Suas obras são o resgate da infância e adolescência no Sertão Piauiense, tendo como panos de fundo as casas pobres de pau-a-pique, os fogões de lenha, os engenhos, as farinhadas, os bichos do quintal, as flores, as goteiras nos telhados, que encantam os olhos de quem se depara com uma tela.

O artista picoense despontou no cenário artístico brasileiro quando mudou-se para a cidade satélite de Taguatinga, no Distrito Federal, onde rapidamente foi convidado para participar de exposições.

Biografia: Jornalista 292