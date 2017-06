Assaltante é preso em telhado de residência

Francisco Reginaldo da Silva Alves foi preso pela Polícia Militar após invadir uma residência e se esconder no telhado em Picos, município a 306 km de Teresina. Francisco chegou a ser perseguido por moradores da região após roubar o celular de uma mulher na avenida Getúlio Vargas.

O suspeito estava com uma faca, invadiu uma residência e tentou pular o muro do local pelo telhado com a chegada da Polícia. Os policiais precisaram atirar contra ele mas os disparos não o atingiram.

De acordo com o coronel Edwaldo Viana, comandante da PM no município, Francisco já tem passagens por furto e porte ilegal de arma. “Quando a Polícia estava atrás dele que a população percebeu eles nos ajudaram a cercar”, completa o coronel.

A ação durou cerca de 20 minutos e foi filmada por moradores que acompanhavam no local. Reginaldo foi encaminhado à Central de Flagrantes e o aparelho celular foi devolvido à vítima.

VEJA O VÍDEO

Cidade Verde