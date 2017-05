Assaltantes explodem único caixa eletrônico em Conceição do Canindé

Mais uma explosão de caixa eletrônico foi registado no interior do Piauí. Na madrugada deste domingo (28), pelo menos três homens explodiram e levaram todo o dinheiro do posto de atendimento do Bradesco no município de Conceição do Canindé. A quantia não foi revelada. De acordo com os policiais, esse era o único caixa eletrônico na cidade.

Para o delegado da área, Luciano Santana dos Santos, os assaltantes aproveitam o baixo efetivo de policiais militares e civis para praticar esse tipo de ação, que virou comum nos municípios com pouco efetivo policial.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados, mas, de acordo com algumas informações, eles devem ser moradores da região.

“A gente já ouviu algumas pessoas informalmente para colher algumas informações e dar inicio ao procedimento. Esses assaltantes se aproveitam do pouco efetivo de policiais – só tem dois na cidade – para fazer esse tipo de crime. É importante frisar essa questão e a necessidade de mais policiamento na região”, declarou o delegado.

O tenente-coronel John Feitosa informou que duas equipes da 2ª CIA/ 14º BPM e a Força Tática de Paulistana estão em diligências desde o ocorrido. Os assaltantes fugiram em duas motos.

Cidade Verde