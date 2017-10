Assaltos marcam o final de semana em Picos

Os números de assaltos estão cada dia maior na cidade de Picos. Só nesse final de semana a Polícia Militar registrou nove roubos em diversos bairros da cidade. Os crimes ocorreram no sábado (28) e nesse domingo (29).

De acordo com dados do boletim de ocorrências da PM, os bairros alvos dos assaltantes foram: Bomba; Aerolândia; Jardim Natal; Junco; Parque de Exposição e Paraibinha.

Em quatro assaltos os criminosos transitavam em motocicletas, nos outros quatro andavam a pé e em um roubo os bandidos estavam conduzindo um veículo modelo Siena, de cor preta. Após efetuar os crimes, os criminosos fugiam sem deixar pistas.

Durante os nove assaltos foram subtraídos aparelhos celulares, dinheiro, bolsa com documentos e uma motocicleta das vítimas.

Assaltado duas vezes

Nessa série de assaltos no final de semana, um posto de combustíveis, localizado no bairro Bomba, foi assalto duas vezes em menos de 12h. Os crimes aconteceram às 18h48 no sábado e às 4h54 no domingo.