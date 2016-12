Assembléia aprova aumento para servidores públicos

A Assembléia Legislativa do Piauí (Alepi) aprovou duas mensagens do Poder Executivo que concedeu aumento salarial para os funcionários públicos civis e militares. A previsão é de que as propostas de aumento serão lidas no pequeno expediente da sessão plenária de hoje (19) e, em seguida, encaminhadas para análise pelas comissões técnicas da Casa.

A proposta do governador Wellington Dias (PT) através da Mensagem 96 do último dia 15 a concessão é um aumento de 2,33% para os policiais militares e bombeiros militares. Ele assinou ainda a Mensagem 97/2016, também, do último dia 15, que trata sobre a concessão de reajuste salarial de 1,16% para os servidores civis que tenham vencimento de até R$ 1,2 mil.

O governador do Estado diz que os reajustes têm o objetivo de compensar o aumento que deverá ser aplicado nos próximos dias sobre as contribuições previdenciárias que são deduzidas dos salários dos servidores civis e militares. Os reajustes salariais entrarão em vigor a partir do próximo dia 1º de janeiro de 2017.

Informações Alepi