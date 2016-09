Átila avalia reforma do ensino médio

Com relação à nova reforma do ensino médio, o deputado federal Átila Lira (PSB) se posiciona favorável à medida provisória apresentada pelo Governo Federal.

Segundo Átila, o assunto já foi bastante debatido ao longo dos anos, inclusive com o então ministro da educação, Cid Gomes, propondo no início do seu mandato esse tipo de estrutura. Na prática, o conteúdo obrigatório será diminuído para privilegiar cinco áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Há ainda a decisão de incluir o ensino de artes, educação física, filosofia e sociologia nas aulas do ensino médio de acordo com a área escolhida pelo aluno.

Outro destaque da medida será o aumento da carga horária progressivamente até atingir 1,4 mil horas anuais. Atualmente o total é de 800 horas anuais.

“Essa reforma possibilitará ao aluno encontrar, nesta nova modelagem, sua vocação de maneira mais simples, tornando o ensino médio mais atrativo e permitindo a profissionalização ainda nessa fase escolar”, afirma Átila Lira.

Cidade Verde