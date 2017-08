Átila Lira prevê dificuldades para aprovação do “Distritão” na Câmara

O deputado federal Átila Lira (PSB-PI) admitiu dificuldades para que a proposta do “Distritão” seja aprovada na Reforma Política, que tramita na Câmara Federal. Em entrevista para a TV Cidade Verde, o parlamentar, que é favorável à proposta, disse não ter certeza de que ela sairá vitoriosa.

“Eu mesmo vou votar nessa matéria com o compromisso legislativo de nós incluirmos o Distrital Misto, mais a lista fechada, para o pleito seguinte de 2022”, disse Lira, em entrevista ao correspondente da TV Cidade Verde em Brasília (DF), Délio Rocha. Depois, o parlamentar afirmou: “não tenho certeza de que será uma matéria vitoriosa”.

Os votos necessários

Átila Lira lembrou que são necessários 308 votos para que a proposta do “Distritão” seja aprovada pelos deputados. Pelo projeto, serão eleitos os candidatos proporcionais mais votados na eleição de 2018, enquanto no pleito de 2022 seria adotado o voto distrital misto. A ideia de ter o voto distrital já no próximo ano é questionada por partidos que temem o enfraquecimento das siglas.

O parlamentar acredita que a votação do projeto, que deveria ter ocorrido nesta semana, possa ser encerrada na semana que vem. Átila Lira destacou que serão analisados todos os pontos, inclusive financiamento de campanha, a adoção de cláusula de barreira para partidos que não atingirem um mínimo de votos, e o fim das coligações.

“Vai ser muito didático e organizado, o que vai permitir que na próxima semana nós possamos concluir”, completou.

Com informações da TV Cidade Verde

redacao@cidadeverde.com