Atletas picoenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu

A delegação picoense Nova União conquistou 13 medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu. O evento foi disputado nos dias 20 e 21 de maio, em Fortaleza, no estado do Ceará. A equipe picoense foi composta por 15 atletas e o campeonato reuniu cerca de 1.500 atletas de todo o país. Os medalhistas no campeonato foram:…