‘Atuaremos em parceria’, garante governador aos prefeitos eleitos

O governador Wellington Dias (PT) garantiu nesta sexta-feira (6) que dará total apoio aos prefeitos eleitos durante a posse do novo presidente da APPM, Gil Carlos, prefeito de São João do Piauí. Dias foi a última autoridade a chegar ao evento e era bastante aguardado, pois estava em viagem a São Raimundo Nonato, onde inaugurava uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Wellington Dias chegou à posse de Gil Carlos acompanhado do deputado federal Marcelo Castro (PMDB), com quem estava no município.

“Atuaremos em parceria com as prefeituras municipais e vamos estar juntos nesse momento desafiador”, declarou.

O governador elogiou o processo eleitoral da APPM, com candidato de consenso, e também ressaltou a importância do Congresso das Cidades. O evento vai acontecer de 13 a 15 de fevereiro de 2016, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI), na zona Sul de Teresina e tem apoio da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE) e do Conselho Nacional do Sesi

A secretária de educação, Rejane Dias, disponibilizou técnicos na educação para que os municípios capacitem os gestores para esse setor.

“Vamos fazer parceria com os municípios, para que possamos diminuir o índice de analfabetismo no estado. Vamos colocar secretários de educação dos municípios trabalhando com os técnicos do estado, para que possamos preparar e capacitar os novos gestores”, disse a secretária.

O deputado Marcelo Castro ressaltou que, quando foi ministro da saúde, aumentou o custeio para o Piauí em R$ 203 milhões mais, que irão beneficiar os prefeitos eleitos.

Gil Carlos, eleito para a presidência, disse em seu discurso saber o peso da responsabilidade e que não vai distinguir prefeituras de pequeno e grande porte.

“Não é momento de segregar e isolar, mas de defender o municipalismo”. Ele completou e disse que vai melhorar a estrutura física da sede da APPM e que fará uma gestão participativa e que ajude prefeitos com projetos de viabilidade de recursos.

Arinaldo Leal, ex-presidente da Associação por dois mandatos consecutivos, deu um conselho para o novo chefe da Associação: “Não adianta ir com sede ao pote, pois os anseios das prefeituras são diferentes, é preciso trabalhar com cautela e ser agregador. O partido deve ser o partido da APPM”, disse.

