Audiência Pública discute melhorias na área da segurança pública em Monsenhor Hipólito

Por meio de uma solicitação do prefeito de Monsenhor Hipólito, médico Zenon Bezerra, a Câmara de Vereadores realizou na noite desta sexta-feira, 11 de agosto, uma Sessão Pública para tratar sobre a segurança no município. Autoridades políticas e militares, juntamente com a sociedade civil organizada, debateram melhorias para o setor.

Durante a Sessão Pública, realizada no Auditório da Prefeitura Municipal, a sociedade se manifestou relatando os problemas existentes na cidade no tocante a falta de segurança, como também apresentou algumas sugestões que possam diretamente diminuir a criminalidade na cidade.

A Sessão Pública que discutiu melhorias na segurança da cidade marcou também o primeiro encontro legislativo deste segundo semestre, onde estiveram presentes os vereadores Perciliana Bezerra (presidente da Câmara), Doracelma Policarpo, Edson Bezerra, Marcos Ícaro, Valtanha Rocha, Flávio Rômulo, Mario Gomes e Fábio Alves.

Vereadores presentes na Sessão Pública

Em seu discurso o prefeito Zenon Bezerra ressaltou o motivo pelo qual o fez solicitar a sessão. “A sociedade hipolitana vem sofrendo com a falta de segurança e com isso resolvi tomar as providencias convidando as autoridades e a comunidade para esta ampla discursão. O primeiro passo é legalizar junto ao Poder Legislativo para que o Poder Executivo possa colocar no orçamento e disponibilizar recursos para a manutenção do serviço de segurança em nossa cidade. Tenham a certeza que o meu compromisso é com o povo de Monsenhor Hipólito e com isso este prefeito estará à inteira disposição para contribuir neste processo de melhorias na segurança de nossa cidade”, falou o gestor.

Prefeito Zenon Bezerra assegurou apoio ao trabalho da polícia

Durante entrevista o comandante do 4º BPM, sediado em Picos, tenente-coronel Edvaldo Viana, assegurou que a partir de agora Monsenhor Hipólito terá uma outra história na área da segurança pública. “Vamos promover uma mudança neste município. Inclusive reafirmo que esta mudança já teve seu início com a visita do senhor prefeito lá em minha sala quando esteve com o seu secretário (Virgílio Neto) e nos apresentou a situação vivida nos dias atuais aqui neste município. Está de parabéns esta cidade em ter um gestor como o Dr. Zenon que vai atrás das soluções dos problemas”, disse.

Cel. Vianna garantiu que irá enfrentar criminalidade na cidade

Se expressando de forma firme e agressiva (no bom sentido), o comandante garantiu que irá pessoalmente fazer uma varredura na cidade, estourar e quebrar boca de fumo e prender quem estiver conduzindo o crime de tráfico na cidade. Edvaldo Viana assegurou ainda que irá aumentar o efetivo na cidade, colocar a polícia na rua e promover um trabalho social com palestras educativas nas escolas, e ainda, trabalhar no sentido de que seja implantado o Pelotão Mirim, projeto este que tem o objetivo de formar cidadãos e de prevenção socioeducativa.

Hipolitanos participaram da sessão

O Poder Legislativo se manifestou a favor das melhorias no setor da segurança através dos vereadores que fizeram uso da palavra. “Tenho certeza que os vereadores da situação e também da oposição não se esquivarão de votarem a favor de leis que venham ser para o bem da sociedade. Como presidente desta casa o que chegar para mim darei encaminhamento de imediato para ser votado”, finalizou a vereadora Perciliana Bezerra.

Vereadora Perciliana presidiu sessão

Além do comandante Edvaldo Viana, a Polícia Militar do Piauí estava também representada no ato pelo capitão Gracivaldo, que trabalhou por muitos anos no município, pelo comandante da 4ª Companhia de Polícia, sediada no município de Fronteiras, Tenente Gilson e pelo comandante do GPM de Monsenhor Hipólito, Tenente Edmilson.

1ª dama e secretárias municipais durante evento

Participaram também da sessão a vice-prefeita, Josefina Policarpo e seu esposo Djalma Policarpo; o assessor jurídico da Câmara, advogado Bráulio Bezerra; a primeira-dama Eneide Bezerra; secretários municipais e o povo em geral.

Fonte FolhaAtual