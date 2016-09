Aula inaugural do curso de Medicina da UFPI de Picos será dia 16 de setembro

A aula inaugural do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos, será realizada no dia 16 de setembro, às 14h00. Até o momento, a turma conta com 28 alunos matriculados, das 30 vagas ofertadas.

As inscrições para o curso de Medicina na UFPI de Picos foram abertas no dia 30 de maio deste ano, e o ingresso dos estudantes se deu por meio das notas do ENEM 2015.

Em se tratando do corpo docente, o curso de Medicina conta atualmente com oito professores efetivos, mas a expectativa é que o quadro final de professores chegue a 20 profissionais.

Estrutura

O curso de Medicina utilizará os laboratórios de qualidade que a UFPI de Picos já dispõe através de outros cursos na área de Saúde. A ideia é que haja uma integração entre os alunos do curso de Medicina com demais acadêmicos do Campus.