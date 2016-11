Ausência no 1º turno das eleições deve ser justificada até dia 01

Os eleitores que deixaram de votar no primeiro turno das eleições 2016 têm até o dia 01 de dezembro para apresentarem a justificativa de ausência no voto aos cartórios eleitorais.

A justificativa pode ser feita mediante o preenchimento do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) que deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou enviado pelos correios à zona eleitoral em que o eleitor esteja inscrito. Junto ao requerimento, devem constar os documentos que comprovem a ausência do eleitor no pleito municipal, como por exemplo, atestados médicos ou bilhete de passagem.

Para quem deseja praticidade no momento de justificar o voto, a opção é proceder com o preenchimento do requerimento de forma online, na qual também devem ser anexadas as devidas comprovações de ausência no voto. As duas opções podem ser encontradas através do endereço eletrônico www.tre-pi.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral. Caso o eleitor não apresente a justificativa, ficará sujeito ao pagamento de multa imposta pelo juiz eleitoral.

Fonte: TRE/PI