Avenida Beira Rio lota na primeira noite do Carnaval de Picos 2017

O Carnaval picoense começou oficialmente sábado (25) com a realização do Corso e neste domingo (26) foi à primeira noite de carnaval na Avenida Beira Rio. O corredor da folia recebeu uma multidão de foliões.

Idealizado pela Prefeitura de Picos, o Picos Folia 2017 recebeu toda uma estrutura de barracas, som e segurança para os foliões se divertirem à vontade no corredor da folia.

A primeira noite do carnaval iniciou com a cantora picoense Fafá Santana e em seguida a banda Voa Voa animou o público com músicas em hits carnavalesco. A banda picoense Forró da Monarquia fecha a primeira noite do Picos Folia.

CLIQUE AQUI E VEJA O ÁLBUM DE FOTOS

O prefeito Padre Walmir esteve no corredor da folia e acompanhou a festa de momo acompanhado do deputado federal Assis Carvalho, do vice-prefeito Edilson Carvalho e dos secretários e coordenadores da administração municipal.

O Picos Folia 2017 prossegue nesta segunda-feira (27) com Edy Sacana, Erica Diniz e Forró Tô na Farra.