Avenida recebe obra de pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Picos iniciou na manhã desta sexta-feira (5) a obra de asfaltamento da via lateral da BR 316, no bairro Bomba. A obra está sendo executada com recursos próprios do município.

A Avenida Deputado Sá Urtiga será revitalizada no trecho do prédio da Defensoria Pública ao Segundo Balão.

A empresa Santa Inês é a responsável pelo serviço e no momento está realizando a terraplanagem na via.

Nesta manhã, o prefeito Padre Walmir juntamente com o empresário Getúlio Carvalho, visitou o trecho que será pavimentado. “Estamos trabalhando pela mobilidade urbana e melhoria da qualidade de vida dos picoenses. Hoje começamos com a terraplanagem e na segunda-feira já vamos colocar o asfalto nessa via”, afirmou o prefeito.

Segundo o prefeito, a via estava bastante deteriorada e precisava de uma melhoria. “Os comerciantes dessa região sofriam muito com poeira e lama, agora eles vão usufruir desse novo asfalto. Mesmos com as dificuldades, estamos usando os nossos recursos para levar melhorias a nossa população”, pontuou.