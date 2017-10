Avenida Severo Eulálio lota na primeira noite do Carnaval de Picos

Começou o carnaval Calor e Folia 2016 da cidade de Picos. Milhares de foliões lotaram à avenida Severo Eulálio para prestigiar a primeira noite de folia.

Idealizada pela Prefeitura de Picos, o Calor e Folia 2016, recebeu toda uma estrutura de barracas, som e segurança para os foliões se divertirem à vontade no corredor da folia.

A primeira noite do Calor e Folia foi iniciou com a banda de frevo Picoense e em seguida a banda Voa Voa animou o público com músicas em hits carnavalesco. A banda picoense Tô na Farra fechou a primeira noite do carnaval de Picos.

CLIQUE E VEJA ÁLBUM DE FOTOS

O prefeito Pe Walmir esteve no corredor da folia e acompanhou a festa de momo acompanhado dos secretários e coordenadores da administração municipal.

O Calor e Folia 2016 prossegue neste domingo (7) com a banda de Frevo Picoense, Barco Novo e a banda Ki Agita.