Baiá é empossado prefeito de Campo Grande do Piauí

O líder político João Batista de Oliveira, o Baiá (PMDB), como é popularmente conhecido, foi reconduzido ao cargo de prefeito do município de Campo Grande do Piauí, em sessão solene da Câmara Municipal realizada na madrugada deste domingo, dia 1º de janeiro.

A população lotou a Casa para prestigiar o retorno de Baiá à Prefeitura Municipal. Essa é a terceira vez que Baiá é empossado no cargo de prefeito, desta vez, ao lado do médico e vice-prefeito Elias João Ramos (PSB), que também foi empossado para um mandato de quatro anos – 2017/2020. Baiá e Elias venceram as eleições do dia 02 de outubro após obter 52.44% do votos válidos e derrotar o grupo que administrava o município.

Após fazer o juramento e ser empossado, Baiá fez um discurso emocionado. Por várias vezes ele teve sua fala interrompida pelos aplausos do povo. O novo prefeito fez vários agradecimentos e falou da expectativa de fazer uma gestão ainda melhor que as anteriores. “Hoje volto reassumo o cargo de prefeito com mais experiência, mais sabedoria e preparo para administrar o município, e este conhecimento, eu não tenho dúvida, será essencial para o sucesso da nossa gestão e trará muitas oportunidades diretas para o povo de Campo Grande do Piauí”, disse, afirmando que fará uma gestão onde as pessoas irão sentir a presença do poder público municipal.

O vice-prefeito Elias Ramos também manifestou seu desejo de trabalhar pelo engrandecimento do município. Ele lembrou que fez parte da luta pela emancipação política de Campo Grande, e falou da alegria de 21 anos depois estar sendo empossado como vice-prefeito. “Há muitos anos ajudei a fundar Campo Grande, e eu hoje vejo que a minha luta pela emancipação não foi à toa, não foi perdida. E agora, junto com Baiá, vamos a uma nova luta, vamos fazer tudo que seja melhor e que esteja ao nosso alcance para que Campo Grande cresça e se desenvolva. Baiá, administre com cuidado, respeito e compromisso com a nossa terra, para que em um futuro próximo as mudanças sejam vistas e façam de nossa terra um lugar melhor de se viver. Estamos aqui para lutar pela nossa Campo Grande”, disse. Dr. Elias finalizou agradecendo à população pelo voto de confiança e pela volta da sua família ao Poder Executivo de Campo Grande do Piauí. “Voltamos para trabalhar e cuidar do povo de Campo Grande!”.

Câmara

Antes de dar posse aos cargos do Executivo, a Câmara Municipal realizou a sessão de instalação da Legislatura 2017/2020, com a posse dos nove vereadores eleitos – Eliana Maria Bezerra (PDT), Flávio Pereira de Sousa (PP), Francisco das Chagas Sousa Junior (PSB), Janaina Ramos Bezerra Sousa (PSB), Jardânea Ramos Bezerra (PP), José Arnaldo de Carvalho (PT), José Joelce Bezerra de Oliveira (PSD), Martinho Belchior da Silva (PSB) e Ronigler Francisco da Silva (PP).

Na ocasião, foi realizada a eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018. Duas chapas se inscreveram e a encabeçada pelo vereador Flávio Pereira saiu vitoriosa, tendo como integrantes o vereador Ronigler Francisco, como vice presidente, e a vereadora Eliana Bezerra, como primeira secretária.

Estiveram presentes no evento a primeira dama Vandeslene Carvalho, a esposa do vice-prefeito, Maria Adenilda, o ex-vice-prefeito Gilson Oliveira, os ex-prefeitos Hildemar Ramos e Frota Ramos, os ex-vereadores Próspero Aristides e Toinho, o advogado Gleiziel, dentre outros.

Fonte: CidadesnaNet