Baiá Vence eleições em Campo Grande do Piauí, confira os vereadores eleitos

Em uma disputa acirrada João Batista de Oliveira (Baiá –PMDB ) vence as eleições municipais 2016 em Campo Grande do Piauí, com 2.206 votos (52,44%) contra 2.001 votos (47,56%) de Francisco José Bezerra (Dr. Tico – PP ) através da coligação “Unindo forças por Campo Grande livre e feliz” composta pelos partidos PSB, PMDB, PTB,PT e PSB. O vice é o médico Elias Ramos.

O município de Campo Grande do Piauí tem 4.959 eleitores aptos a votarem, 4.438 eleitores compareceram as urnas entre votos validos (4.207), brancos (47) e nulos (94,79)

Baiá, estará ocupando a cadeira de Chefe do Executivo Municipal pela terceira-vez. O primeiro mandato foi em 2004, o segundo mandato foi de 2008, com a vitória nas eleições 2016 esse será seu terceiro mandato.

Veja os resultados para prefeito e vereadores!