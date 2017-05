O Colégio Machado de Assis promoveu na noite de sábado dia, 13 de maio. O Baile da Mãe Maravilha!! no Grand Maison Buffet com a Banda In The Clouds, teve ainda sorteios de brindes e uma viagem com acompanhante e tudo pago para o Resort Vila Galé, em Fortaleza-CE com todas as despesas pagas.

Parabéns a todas as mães do Colégio Machado de Assis!!! Em especial, as mães dos nossos alunos e nossas funcionárias mamães.