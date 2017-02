Baixo efetivo da PRF faz com que operação do Carnaval seja itinerante

A Operação Carnaval 2017 promovida pela Polícia Rodoviária Federal inicia a partir da zero hora desta sexta sexta(24), mas nem todas as rodovias federais irão contar com policiamento. Isso porque o pouco efetivo não consegue atender toda a demanda. Por isso, as equipes serão deslocadas principalmente para as vias com maior circulação de veículos.

Atualmente, a PRF no Piauí conta com 349 policiais e estão presentes com em postos fixos em sete municípios, sendo que alguns estão de férias ou com licença; apenas 280 estão na ativa. Para atender a demanda seria preciso a contratação de pelo menos 150 novos profissionais.

Para o superintendente da PRF/PI, Welendal Tenório, a solução encontrada é o policiamento itinerante com bases fixas e móveis, além da realização de concurso público para ampliar o efetivo.

A Operação segue até às 23h59 de quarta (1°). O policiamento ostensivo preventivo acontece em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, como o tráfico de entorpecentes e o porte ilegal de armas. O inspetor Welendal destaca que a maior parte dos acidentes ocorrem em decorrência do uso de bebidas alcoólicas, presença de animais na pista, ultrapassagem irregular e a velocidade além do permitido para a via.



“Queríamos ter pelo menos uma equipe a cada 50 km, mas não temos equipe o suficiente para isso. O esquema especial para a operação foi fazer o policiamento com base fixa e móvel, pois só em ter uma equipe em um trecho perigoso diminui o número de acidente, por exemplo. Temos uma necessidade de fazer um concurso público e ter mais recursos para a estrutura. Hoje, temos um bom efetivo na região norte do Piauí, mas a Sul precisa de uma melhor atenção; temos uma base avançada em Bom Jesus e um posto em Floriano. Com mais estrutura e efetivo resolveriam isso”, comentou o superintendente.

Cidade Verde