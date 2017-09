Balão do Projeto Loon cai em terreno e assusta moradores no Piauí

ais um balão do Projeto Loon, da empresa X, caiu em solo piauiense no último sábado (4), este já é o quarto em 2017. O balão caiu entre os municípios de Campo Maior e coivaras, 65 km de Teresina, não atingiu moradores nem residências, mas causou espanto na população pelo tamanho e barulho feito no momento da queda.