Bancários fortalecem greve e decidem suspender 100% dos atendimentos

A greve dos bancários completa nesta terça-feira (04), 29 dias e continua sem previsão para finalizar. O Sindicato dos Bancários do Piauí em assembleia na última segunda-feira (03) decidiu fortalecer ainda mais a greve.

A informação foi confirmada por Arimatéia Passos, presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí, que ainda afirmou que será escolhido um dia D, para se iniciar a suspensão total nas agências bancárias.

“Iremos fortalecer o movimento grevista em todo o país. As agências que hoje contam com 30% de seu funcionamento terão os seus serviços totalmente suspensos. As 83 agências de Teresina foram visitadas, não vamos mais dar tréguas aos banqueiros que não querem negociar”, afirma o presidente.

Ainda, de acordo com Arimatéia Passos não há risco dos bancários perderem seus empregos devido a greve. “Não existe esse risco, a lei de greve é forte e ninguém perderá o emprego por reivindicar seus direitos”, ressalta.

A categoria reivindica, além do reajuste salarial de 14,78% (sendo 5% de aumento real), PLR de três salários mais R$ 8.297,61, o valor de um salário mínimo (R$ 880) para os vales alimentação e refeição, também para a 13ª cesta e o auxílio-creche, e piso salarial calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24). Além de melhores condições de trabalho.