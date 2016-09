Bancários terão nova proposta e greve pode acabar na terça (13)

O Comando Nacional da greve dos bancários rejeitou a proposta feita nesta sexta-feira (9) pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A nova proposição da entidade que representa os banqueiros reajusta o piso salarial dos funcionários em 7% somado ao abono de R$3.300.

Atualmente a categoria reinvindica aumento de 15% [incremento real de 5% acima da inflação], além de mais contratações, melhoria na segurança das agências, maior participação nos lucros, melhores condições de trabalho, dentre outros pontos.

O presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí, Arimatea Passos, disse ao Cidadeverde.com que o Comando Nacional rejeitou a proposta porque, além de não oferecer o reajuste salarial pedido pela categoria, não aborda as outras reinvindicações do bancários.

“Não deram propostas sobre novas contratações, sobre melhoria da saúde, segurança, combate às metas abusivas, fim da terceirização, além de outro pontos importantes. Só trataram do reajuste salarial”, lamenta Arimatea. A atual proposição da Fenaban aumenta em 0,5% o percentual oferecido pelos banqueiros antes da deflagração da greve. Anteriormente, os donos dos bancos propuseram aumento de 6,5% sobre o salário dos funcionários,PLR e os auxílios de alimentação.

Diante das condições de negociação, o Sindicato dos Bancários do Piauí avisa que a greve continua forte. Segundo levantamento recente da entidade, mais de 130 agências bancárias localizadas no Estado estão com os atendimentos bancários paralisados.

Em nota à imprensa, a Fenaban declarou que “entende que o modelo de aumento composto por abono e reajuste sobre o salário é o mais adequado para o atual momento de transição na economia brasileira, de inflação alta para uma inflação mais baixa”. A Federação defende, ainda, que a proposta apresentada nesta sexta-feira traduz o esforço dos bancos por uma negociação rápida e equilibrada.

Uma nova rodada de negociação será realizada na próxima terça-feira (13), em São Paulo, entre a Fenaban e os bancários. A expectativa da categoria, segundo Ariamatea Passos, é a de que os banqueiros melhorem as propostas e a greve, que já dura 5 dias, chegue ao fim.

Durante a greve os serviços bancários nas agências só estão sendo feitos nos terminais eletrônicos ou através das Centrais de Atendimento dos Bancos. Pagamentos de contas e saques podem ser efetuados em casas lotéricas ou nos Correios.

Veja lista de agências paradas

Banco do Brasil

Água Branca, Altos, Avenida União (Teresina), Barão (Teresina), Canto do Buriti, Castelo do Piauí, Amarante, Angical, Ceasa (Teresina), Cidade Verde (Teresina), Dirceu (Teresina), Elesbão Veloso, Esperantina, Estilo (Teresina), Floriano, Frei Serafim (Teresina), Heróis do Jenipapo (Teresina), Jóquei Clube (Teresina), José de Freitas (Parcial), Marquês (Teresina), Paulistana, Piçarra (Teresina), Piripiri, Poti (Teresina), Praça do Liceu (Teresina), Praça Rio Branco (Teresina), São Cristóvão (Teresina), São João, Super (Teresina), São João do Piauí, Bom Jesus, Campo Maior, Castelo, Cocal, Corrente, Cristino Castro, Itaueira, Jaicós, Oeiras, Picos, Piracuruca, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Valença e Teresina (Centro).

BNB

Àgua Branca, Barras, Bom Jesus, Corrente, Oeiras, Centro (Teresina), Dirceu (Teresina), Esperantina, Paulistana, Picos, Piripiri, Piracuruca, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Valença Floriano, São João do Piauí.

Bradesco

Barão (Teresina) e Esperantina (Parcial)

Caixa Econômica Federal

Água Branca, Altos, Areolino de Abreu (Teresina), Barão (Teresina), Cajuína (Teresina – Parcial) Conselheiro Saraiva (Teresina), Da Costa e Silva (Teresina), Jóquei (Teresina), PAB Agespisa (Teresina), PAB Assembleia (Teresina), PAB Fórum (Teresina), Justiça Estadual e Federal (Teresina), TRT e TER (Teresina), Piçarra (Teresina), Teresina Norte e Leste, Delta do Parnaíba, Dirceu (Teresina), Esperantina, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Oeiras, Luis Correia, Piracuruca, São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Picos, Uruçuí, Valença, Floriano, Parnaíba, Paulistana (Parcial), Parque Piauí (Teresina) e Piripiri.

HSBC

Barão (Teresina) e Álvaro Mendes (Teresina)

Santander

Álvaro Mendes – Centro (Teresina), Santander/Real (Teresina), Jóquei (Teresina), UFPI (Teresina) e Medical Center (Teresina), Assembleia Legislativa e Camilo Filho (Teresina).

CidadeVerde