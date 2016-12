Banco do Brasil cria “fila virtual” de atendimento com senha pelo celular

Por meio do aplicativo para celular, os clientes do Banco do Brasil poderão emitir senhas para atendimento presencial. Com a novidade, é possível retirar a senha de casa ou de qualquer outro local, além de receber a estimativa de tempo para a realização do serviço na agência que preferir.

As senhas entram em uma fila virtual, e o cliente efetua o check-in pelo app quando chegar à unidade do banco. Caso ele se esqueça de validar a senha ao chegar à agência, o sistema realiza o procedimento automaticamente no horário previsto.

Além disso, a senha pode ser gerada para atendimento em sua própria agência de relacionamento, nas unidades mais próximas ou para qualquer outra agência de preferência do cliente.

O aplicativo pesquisa as dependências por nome, número ou CEP e exibe os dados gerais, como endereço, telefone e horário de atendimento. Após a emissão de senha, o cliente também visualiza o horário previsto para seu atendimento.

O diretor de clientes pessoas físicas do BB, Simão Luiz Kovalski, entende que a inovação garante maior comodidade. “Esta entrega faz parte do Programa de Transformação Digital do BB e permite ao cliente otimizar seu tempo e lhe dá a opção de ir às nossas agências próximo ao horário de atendimento. E, em breve, o aplicativo também realizará a triagem prévia, oferecendo ao cliente todas as opções para resolução de sua demandas no próprio app, sem precisar se deslocar até uma agência”, explicou.

Conta digital

Neste mês, o Banco já havia anunciado o lançamento da sua nova conta digital, com estimativa de abrir mais de 1,8 milhão de contas nessa nova modalidade até o final de 2017.

Mais de 3,6 milhões de consumidores procuram as agências do BB anualmente para abrir contas correntes. A estratégia do BB será migrar mais de 50% desse contingente para abertura de contas digitais.

Fonte: Portal Brasil, com informações do Banco do Brasil