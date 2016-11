BANCO DO BRASIL: Reestruturação administrativa poderá reduzir número de servidores nas agencias de Picos

A reestruturação administrativa proposta pelo Banco do Brasil que prevê fechamento de agências e a instituição de um novo plano de aposentadoria poderá ter reflexos diretos na cidade de Picos. Dos 70 servidores que trabalham nas duas agências da Capital do Mel, cerca de seis se encaixam no perfil do plano de aposentadoria.

A situação configura redução no quadro de servidores que atuam nas agências bancárias picoenses. Para o diretor regional do Sindicato dos Bancários do Estado do Piauí, Antônio Libório Leal, esta diminuição acarretará prejuízos no funcionamento das agências que necessitam de mais funcionários trabalhando.

“Nós estamos é precisando de mais funcionários e pedimos que o banco repense a questão das transferências que é algo muito dolorido. O fechamento de agências não será bom nem para os funcionários nem para a população, uma cidade sem uma agencia bancária é algo triste. Esperamos que o banco repense a medida”, afirmou Antônio Libório.

Ao todo, a reestruturação prevê o fechamento de 402 agências e a transformação de outras 379 em postos de atendimento em todo o país. No Piauí, das 69 agências do Banco do Brasil existentes apenas uma será fechada, a da Avenida União, no bairro Mocambinho, na zona Norte de Teresina.

O prazo de adesão ao novo plano de aposentadoria segue até o dia 09 de dezembro. O banco está oferecendo 12 salários para quem aderir.