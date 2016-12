Bancos fecham nesta sexta-feira (30) e só reabrem na segunda-feira (2)

O último dia de funcionamento das agências bancárias – em todo o país – em 2016 é nesta quinta-feira (29). Os bancos não abrirão as portas para atendimento público nesta sexta-feira (30).

A informação é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O atendimento volta ao normal no dia 2 de janeiro de 2017.

Segundo a Febraban, nesta quinta as agências bancárias irão abrir normalmente para atendimento ao público, possibilitando a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes.

As contas de consumo, como água, luz, telefone e TV a cabo, assim como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado, sem multa por atraso.