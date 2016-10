Bancos propõem reajuste salarial e greve pode acabar nesta quinta-feira

A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) propôs na noite desta quarta-feira (05) um reajuste nominal de 8% nos salários e abono de R$ 3,5 mil aos trabalhadores. Os bancários devem se reunir nesta quinta-feira (06), às 17h em uma assembleia geral para avaliar a proposta e decidir os rumos do movimento.

Segundo informações do Estadão, em nota, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região indicaram a aprovação da negociação. Além do reajuste e do abono, os bancos também ofereceram reajuste de 10% no vale refeição e no auxílio creche-babá. Está previsto em 2017, que haja a correção integral no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado, com aumento real de 1% em todos os salários e demais verbas.

“Fizemos uma greve forte e, em um ambiente de alta incerteza política e econômica, a categoria garantiu ganho real em 2017 e para este ano manteve a valorização em itens importantes como vale alimentação, refeição e auxílio creche. Garantimos também a não compensação dos dias parados e o Comando vai orientar a aprovação nas assembleias”, disse a nota assinada por Juvandia Moreira, uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários e presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região divulgou um balanço que afirma que 42 mil trabalhadores participaram das paralisações durante o período de greve na área de abrangência da entidade, atingindo 727 locais de trabalho, sendo 24 centros administrativos e 703 agências fechados na quarta-feira.

