Bandeira amarela deixa conta de luz mais barata em setembro

A conta de luz vai ficar mais barata em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou, nesta sexta-feira (25/8) que vai trocar a bandeira vermelha, patamar 1, que vigora em agosto, para a sinalização amarela no mês que vem. Com isso, a cobrança extra vai cair de R$ 3 para 2 para cada 100 quilowatts (kWh) consumidos.

O órgão regulador justificou a alteração com base na melhora das condições hidrológicas nas regiões Sul e Sudeste, onde houve mais chuva do que esperado. “Segundo o relatório do Programa Mensal de Operação (PMO) do Operador Nacional do Sistema (ONS), o valor da usina térmica mais cara em operação é de R$ 411,92/MWh, o que determinou a redução da bandeira vermelha para a amarela”.

Privatizações

As tarifas de energia poderão aumentar em até 16,7% caso o modelo de privatização da Eletrobras, escolhido pela equipe econômica do governo, seja confirmado. O alerta é da Aneel e foi enviado ao Ministério de Minas e Energia.

O presidente da Aneel, Romeu Rufino, explicou que a venda a valores de mercado da energia gerada por 14 hidrelétricas antigas da empresa — que hoje operam com preços fixos e mais baixos — seria a responsável pelo potencial aumento de preços. Esse modelo de privatização da Eletrobras, em que a energia produzida pelas usinas passará a ser vendida pelo preço mais alto (a chamada descotização), é a alternativa preferida pelo governo.

Fonte: Correio Braziliense e O Globo