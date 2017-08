Homem é preso pela segunda vez em menos de 30 dias em Picos

Um homem identificado como Bruno Roberto de Oliveira, de 21 anos, vulgo ‘Bruno do Peixe’, foi preso no início da tarde desta terça-feira (1) acusado de tráfico de drogas, no centro da cidade de Picos, região Sudeste do Piauí.

Em entrevista, o coronel Edwaldo Viana, comandante da Polícia Militar de Picos, falou que o suspeito costuma realizar assaltos na região. “Efetuamos a prisão desse elemento quando se preparava para fazer alguma vítima, ele costuma esperar geralmente mulheres sair do banco e realizar o assalto”, contou.

Recorrente

Ainda segundo o coronel, o acusado já foi preso há pouco dias por porte ilegal de arma. “Não tem 20 dias que prendemos o Bruno por porte ilegal de arma, ele praticou um assalto violento a uma professora na semana passada, inclusive, jogou ela no chão e tirou o celular da cintura da vítima. Ele foi reconhecido por foto”, comentou Edwaldo Viana.

Conforme a PM, Bruno Roberto estava com 12 trouxas de maconha, cocaína e R$ 18 em espécie, oriundos do tráfico. O suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes da cidade para os procedimentos legais.

GP1