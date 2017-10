Bandidos armados explodem agência do Banco do Brasil em Pio IX

Na madrugada desta quarta-feira (04/10), o município de Pio IX viveu momentos de terror com a ação de cerca de 12 a 15 criminosos que explodiram a agência do Banco do Brasil. De acordo com informações, os bandidos chegaram no local por volta das 02h20 em três veículos sendo dois deles modelo Hillux e outro veículo de cor vermelho.

A agência, que fica situada no Centro, teve seus caixas dinamitados pelos assaltantes. Segundo moradores, muitos disparos foram ouvidos durante a madrugada que foram realizados para quebrar a principal porta da agência, e em seguida um forte barulho de explosão veio do local.

No momento, três policiais que estavam trabalhando ficaram impossibilitados de sair do Grupamento da Polícia Militar pois na região haviam quatro homens fazendo a contenção com armas longas para evitar a saída dos PMs.

De acordo com informações, no momento em que um grupo explodia o banco a outra parte tentou invadir uma casa lotérica e a outra arrombou uma farmácia que fica próximos a agência. Após a ação, a quadrilha fugiu em rumo ignorado pela rodovia estadual que liga Pio IX a Br 020.

A Forca Tática de Fronteiras deslocou-se para dar suporte juntamente com o tenente Gilson.

Fonte: Com informações do Portal É notícia