Bandidos armados voltam a explodir caixa eletrônico na Prefeitura de Picos

Criminosos voltaram a explodir caixas eletrônicos instalados no térreo da Prefeitura de Picos. Dessa vez, um caixa eletrônico do Bradesco foi o alvo de seis bandidos. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (2), por volta das 4h30 da manhã.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos armados adentraram na agência e espalharam explosivos pelo local. Após a explosão, o bando entrou com sacos para pegar o dinheiro e em seguida fugiu em um veículo modelo Gol, de cor prata.

Não há informações se os bandidos conseguiram levar o dinheiro ou não do caixa eletrônico.

A polícia Militar está realizando diligências para localizar e capturar os criminosos.

Segunda Vez

Não é a primeira vez que os caixas eletrônicos da Prefeitura são atacados por bandidos. No último dia 15 de dezembro de 2016, homens armados explodiram dois terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, instalados no térreo do Palácio Coelho Rodrigues. O bando ainda tentou explodir os caixas eletrônicos do Bradesco, mas não obtiveram êxito.