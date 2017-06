Bandidos cercam cidade e fazem moradores reféns durante assalto a banco

Bandidos fortemente armados invadiram a cidade e fizeram moradores reféns durante assalto a agência bancária do Bradesco na cidade de Pimenteiras. As vítimas foram abordadas na entrada da cidade e levadas até o banco. A ação criminosa ocorreu por volta das 3h, desta quinta-feira (01).

Os criminosos estavam em duas motocicletas e uma pick up e se dividiram em dois grupos. Parte ficou na agência e o restante saiu efetuando tiros pela cidade em uma tentativa de intimidação. Até mesmo a delegacia de Polícia Civil de Pimenteiras foi alvejada pelos tiros.

O funcionário municipal, Ennysthony de Sousa, conta que os criminosos invadiram a agência com a camionete e em seguida explodiram o banco.

“Praticamente toda a cidade acordou com o estrondo provocado pela explosão. Toda a cidade acordou assustada com os disparos. Foram momentos de terror e pânico. Eles soltaram umas três bombas dentro do banco e saíram depois dando vários tiros pela cidade”, relatou o funcionário municipal.

Pelo menos quatro pessoas foram feitos reféns. Vizinhos relataram que os moradores estavam em uma padaria, esperando a abertura do banco postal pela manhã, quando foram abordados.”Uma das pessoas reféns era meu vizinho. Ele relatou que os bandidos disseram que não iam fazer nada; queriam apenas o dinheiro”, disse Sousa.

Após explosão, os suspeitos fugiram em direção ao estado do Ceará. Não há informação confirmada se o bando conseguiu ou não levar dinheiro.

Cidade Verde