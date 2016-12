Bandidos explodem agência do BB em Picos e fogem com dinheiro

Os criminosos explodiram os caixas eletrônicos e destruíram parcialmente a entrada da agência do Banco do Brasil, no Bairro Catavento, na cidade de Picos, Estado do Piauí, madrugada desta sexta-feira (30), por volta das 4h e fugiram com dinheiro.

De acordo com informações colhidas no local do ocorrido, uma viatura da PM estava fazendo ronda nas proximidades quando ouviu os estouros e seguiu para o local, ao chegar na Agência trocou tiros com os bandidos que fugiram levando o dinheiro que recolheram dos caixas, após a explosão.

Ainda conforme informações colhidas no local, eles deixaram uma arma dentro da agência na hora da fuga. Algumas notas também teriam caído. Uma pessoa estava catando as notas e foi presa com a chegada da polícia. A investigação vai apontar se ela tem ou não algum tipo de envolvimento no caso.

Nas imediações os bandidos espalharam grampos fabricados para furar pneus de carros. Uma borracharia que fica próxima a rodoviária teve muito serviço na manhã desta sexta- feira para remendar os pneus de quem transitou pelas vias de acesso ao Banco, inclusive a viatura da PM.

Durante a ação o bando disparou várias vezes para assustar as pessoas que passavam na BR, evitando a aproximação. Eles usavam armas de fogo de uso restrito como 9 mm e 380. Um dos pontos da galeria onde funciona o Banco, em sua parte frontal foi atingido pelas balas durante a troca de tiros com a polícia.

Segundo as informações, os assaltantes fugiram pela rodovia estadual que dá acesso ao município de Inhuma do Piauí. Testemunhas identificaram um veículo modelo Fiat Punto. “A Polícia Militar ainda chegou a trocar tiros com os meliantes, mas infelizmente até o momento não houve a captura. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão em diligência no sentido de ainda hoje capturar os participantes deste furto”, frisa o delegado Divanilson Sena.

Possivelmente um dos elementos ficou ferido durante a ação, com os estilhaços de vidros, pois havia vestígios de sangue dentro da agência. Ainda não foi divulgado a quantia levada pelos bandidos.