Bandidos explodem agência do Bradesco em Dom Expedito Lopes

Três homens armados explodiram, na madrugada desta segunda-feira (5), por volta de 2h, à agência do Banco Bradesco, na cidade de Dom Expedito Lopes. Durante a ação, o trio rendeu duas pessoas que foram utilizadas como escudo humano.

Segundo o comandante do 4º BPM de Picos, tenente-coronel Edwaldo Viana, os bandidos estavam armados com duas escopetas e uma pistola. “Eles arrombaram as portas da agência e tiveram acesso à sala onde fica o caixa eletrônico, mas não conseguiram arrombar o cofre do mesmo”, explicou.

O comandante informou ainda que o trio fugiu em um veículo Fox, de cor prata, pela BR 316 em direção à cidade de Picos.

A polícia continua em diligência a procura dos criminosos.