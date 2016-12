Bandidos explodem caixa eletrônico na Prefeitura de Picos

Uma das modalidades criminosas realizada com bastante frequência em cidades da região chegou a Picos. Bandidos fortemente armados explodiram na madrugada desta quinta-feira (15), por volta das 4h da manhã, o caixa eletrônico do Banco do Brasil, localizado no térreo da Prefeitura de Picos. A explosão destruiu vidraças de várias janelas do prédio.

Não satisfeitos em explodir somente o caixa eletrônico, os bandidos tentaram adentrar no terminal do Bradesco, localizado também no Palácio Coelho Rodrigues. Além dos explosivos, os criminosos usaram alavancas, que foram deixadas no local do crime.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização da perícia no local.

Até o momento a polícia não tem informações sobre os suspeitos e nem da quantia levada pelos criminosos.

A explosão do caixa eletrônico no principal prédio público da cidade deixou a população picoense temerosa e com uma imensa sensação de insegurança. Assaltos, arrombamentos e furtos vem sendo realizados constantemente pelos criminosos.

Com todos esses acontecimentos na cidade, deixamos a pergunta: e aí cidadão, você sente-se seguro em Picos?