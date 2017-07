Bandidos fazem arrastão em clube na zona rural de Picos

Um clube, localizado na localidade Junco dos Monteiros, zona rural de Picos, foi alvo de um arrastão na madrugada desta segunda-feira (10), por volta da 00h45. Segundo a PM, cinco criminosos armados realizaram o crime.

De acordo com a polícia, o grupo chegou no clube em um veículo modelo Gol, de cor preta e fizeram um arrastão no local. Clientes e o proprietário do clube foram as vítimas dos assaltantes.

A Polícia Miliar informou que os bandidos levaram do estabelecimento cerca de R$ 10 mil, bebidas e três motocicletas. Em seguida, os criminosos fugiram em direção ao povoado Gameleira dos Galdinos.

A polícia foi acionada e realizou diligências na região. No entanto, os acusados ainda não foram localizados.