Bandidos fazem ‘arrastão’ em Posto de Saúde e roubam usuários que aguardavam atendimento

Passava das 15h30 desta segunda-feira (26/06) quando dois indivíduos armados de faca entraram na Unidade Básica de Saúde, do Bairro Cata-vento, e anunciaram o assalto. Cerca de dez pessoas estavam à espera de atendimento no momento do crime e tiveram bolsas, celulares e outros objetos pessoas roubados. Nem o médico plantonista escapou do crime.

Augustinho Sousa estava à espera de atendimento odontológico quando foi surpreendido pelos criminosos. Ele conta que a princípio achava que fosse uma brincadeira. “Somente quando tive a pochete arrancada com violência, percebi que estava sendo vítima de um assalto”.

Após o crime, a UBS fechou as portas para que funcionários e pacientes fizessem o Boletim de Ocorrência na Central de Flagrantes.

De acordo com as informações prestadas pelas vítimas, além da dupla que entrou no Posto de Saúde, outros dois suspeitos teriam ficado próximo ao prédio dando suporte ao crime.

Segundo Augustinho Sousa, a Unidade Básica de Saúde fica localizada em uma área do bairro que mesmo pouco habitada até então era considerada tranquila pelos moradores.

FONTE: Web Piauí